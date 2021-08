Thiago Motta parla in conferenza stampa alla vigilia dei trentaduesimi di finale contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, parla alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Pordenone.

«Non è stato un mese semplice, ma ora dobbiamo pensare alla competizione e al futuro, quindi il nostro focus deve essere solamente per il Pordenone. I ragazzi che facevano già parte di questo gruppo si sono dimostrati molto disponibili e vogliosi di apprendere, così è stato anche per i nuovi arrivi, quindi da domani potremo iniziare a vedere cosa saremo capaci di fare. Il mercato è aperto, arriveranno diversi calciatori, altri partiranno, ma noi dobbiamo restare concentrati sui nostri allenamenti. L’attaccante? Chiaro che una punta centrale come prima cosa deve essere uno che fa gol, ma deve anche sapersi sacrificare in fase difensiva e di costruzione».