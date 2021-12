Conferenza stampa Thiago Motta: «Subiamo tanti rigori, dobbiamo migliorare»

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato in vista della partita contro il Sassuolo

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Sassuolo.

SITUAZIONI CONTRO – «Dobbiamo migliorare, abbiamo dimostrato di poterlo fare, se vogliamo risultati diversi e positivi dobbiamo difenderci insieme, ma anche nel recupero palla dobbiamo fare meglio. Quest’anno abbiamo stabilito il record di rigori contro. Alcuni c’erano, altri erano esagerati».

KIWIOR – «Kiwior mi ha fatto una buona impressione, ma non sorprende, si sta allenando molto bene. È interessante, un difensore mancino, e noi in squadra abbiamo solo Nikolaou e lui. La sua risposta è stata molto interessante, sia per lui che per la squadra. Possiamo contare su un giocatore con un buon piede, che esce bene da dietro, con carattere in una partita non facile».

MANAJ – «Di Rey sono contento, ma non da adesso. Lo vedo molto bene da 3-4 settimane e non mi sorprende, se ti alleni così quando giochi sei pronto. Ha fatto una partita difficile facendo un buon lavoro, individualmente e collettivamente. Vedremo nelle prossime se sarà nell’undici o entrerà per aiutare la squadra a continuare con il livello che possono dare. Se giocherà titolare mi aspetto tutto quello che ha fatto ma anche di più, perché ne è capace. Deve dimostrare quello che sta facendo».