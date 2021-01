Conferenza stampa Tomori: «Credo nello scudetto. Qui per la tradizione di difensori»

Il neo acquisto del Milan Fikayo Tomori si è presentato in conferenza stampa

LA SCELTA DI VESTIRE IL ROSSONERO – «In questa squadra hanno giocato tanti difensori fortissimi come Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Jaap Stam e Franco Baresi. E’ stato uno dei motivi che mi hanno spinto a venire qui. Il primo giorno ho visitato il museo che mi ha fatto vedere dal vivo tutti i successi della storia di questo club. Sono tornato in un bel momento».

SCUDETTO – «Ci credo certamente. Sono arrivato con la squadra in cima alla classifica e lo Scudetto è un obiettivo in cui tutti crediamo e a cui tutti dobbiamo aspirare. Voglio contribuire alla vittoria e non dobbiamo avere paura di dirlo».