Conferenza stampa Tuchel: «Qui per vincere. Sempre difficile contro Pep»

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City: le sue parole

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in finale contro il Manchester City.

FINALE – «Abbiamo giocato sei partite insieme in Champions League. Sentiamo che stiamo lavorando duramente per essere qui e siamo affamati. Non siamo ancora felici, soddisfatti o super eccitati. Siamo qui per vincere il trofeo con tanto coraggio e voglia di vincere».

GAP – «Abbiamo avuto diverse esperienze contro di loro. Sappiamo quanto dobbiamo essere coraggiosi nel gioco. È molto difficile giocare contro City, Bayern o Barcellona, ​​con Pep in panchina. Sono forse la migliore squadra in Europa, o nel mondo, e hanno creato un gap in relazione agli altri. Ma abbiamo accorciato quella distanza nelle ultime partite».

JORGINHO – «E’ una delle menti della squadra, è un giocatore strategico, bravo nei passaggi e nella distribuzione della palla. E’ un bravo comunicatore in campo e ha grande esperienza».