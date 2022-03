Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli

ASSENZE – «C’è da inventarsi qualcosa, abbiamo recuperato pochi elementi. È una situazione un po’ particolare: siamo arrivati ad un momento un po’ di emergenza. Va accettato e la partita va preparata senza scuse. Il mio modo di vedere lo sport sin da quando giocavo è che nei momenti difficili bisogna dare di più, bisogna tirare fuori qualcosa di diverso, perché la fortuna che ho avuto a che fare con i più forti, come Zidane, mi ha fatto capire che si esaltavano nelle problematiche. Un atleta è sempre un atleta, il modo di vivere il calcio a tutti i livelli deve essere questo. Penso di allenare giocatori forti, e i giocatori forti devono ragionare così».

SORPRESA DELLA STAGIONE – «Non sta a me dirlo. Io alleno, provo a ottenere sempre il massimo dai giocatori, poi nel calcio ci sono le opinioni, che stanno ad altri. So come nel calcio oggi ci sei e magari domani no: bisogna stare sempre sul pezzo, perché lo sport è così. Basta poco, ed è un ‘mondo’ che non sempre condivido. Nel calcio non c’è bianco o nero, forte o scarso. C’è un mondo di opinionisti, e uno sport pratico: bisogna sempre ragionare col ‘grigio’, a metà tra bianco e nero».

STRISCIONE – «La società ha già preso posizione. A Verona io sono uno straniero: mi sento di dire che la gente di Verona è tutto tranne che razzista, è l’osservazione che posso fare io».