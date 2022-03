Verona Napoli finisce in Parlamento: interrogazione sullo striscione. Nota presentata dai senatori Quagliariello e Ruotolo

Con una nota, i senatori Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo hanno comunicato di aver rivolto un’interrogazione al ministro dell’Interno per il deplorevole striscione dei tifosi del Verona, che invitavano i russi a bombardare la città di Napoli

LA NOTA – «Abbiamo chiesto al ministro dell’Interno di intervenire sui fatti accaduti prima e durante l’incontro di calcio tra la squadra del Verona e del Napoli, di adottare tramite l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive al fine di ridurre i fenomeni di intolleranza e istigazione a delinquere con l’aggravante dell’odio razziale. Lo striscione con la sigla della Curva Sud, comparso nella notte, a poche ore dall’incontro, in un parcheggio adiacente lo Stadio Bentegodi, recante le coordinate geografiche della città di Napoli e le bandiere di Russia e Ucraina come ‘invito’ a bombardare il capoluogo partenopeo evocando il drammatico conflitto che ormai da tre settimane ha ferito tutta l’Europa è un fatto di inaudita gravità e ben lungi dal poter essere derubricato a mero episodio di goliardia o provocatorio».