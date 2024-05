Borussia Dortmund Fullkrug: «Tifosi? Partiamo sempre 1-0»

Le parole di Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund e autore del gol decisivo contro il PSG nella semifinale di Champions

Niclas Fullkrug, autore del gol vittoria in Borussia Dortmund-PSG nella semifinale d’andata di Champions League, ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

«C’era un’atmosfera incredibile. Sembra sempre di cominciare la partita con un vantaggio per 1-0. Ma oggi abbiamo anche sofferto molto, ci sono state delle fasi in cui il PSG ci ha messo in difficoltà con la pressione. È inevitabile contro una squadra così importante e forte. Ora abbiamo fatto solo metà del lavoro, siamo ancora a 90 minuti da Wembley»