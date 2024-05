Aston Villa Olympiacos: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Villa Park andrà in scena la sfida di Conference League tra Aston Villa Olympiacos: le ultime di formazione con orario e dove vederla

A Villa Park andrà in scena la sfida di Conference League tra Aston Villa e Olympiacos. Gli inglesi di Unay Emeri, esperto di coppe europee, sono arrivati in semifinale dopo l’eliminazione del Lille, nel quarto di finale forse più complesso della competizione, mentre i greci hanno eliminato il Fenerbahce ai calci di rigore. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-3-2-1): Olsen; Konsa, Carlos, Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Rogers, Bailey; Watkins. All. Emery.

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Horta; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

Aston Villa Olympiacos: orario e dove vederla

Aston Villa Olympiacos gara delle ore 21.00 di giovedì 2 maggio, è valida per la semifinale d’andata di Conference League. Al Franchi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 255 e Sky Go. Anche su Now sarà possibile seguire l’evento.