Bologna, Ghisoni promuove Calafiori: «Una stagione fuori dal normale: a TESTA ALTA e senza paura!»

Le parole di Paolo Ghisoni, direttore de La Giovane Italia, sulla stagione di Calafiori nella difesa del Bologna

Intervenuto nel corso del programma radiofonico Maracanà, il direttore de La Giovane Italia Paolo Ghisoni ha parlato della stagione di Riccardo Calafiori al Bologna. Di seguito le sue parole.

«Scalvini lo vedo giocare con una personalità incredibile. Mi sembra molto vicino al percorso di un altro ex Atalanta, ovvero Bastoni, come crescita e autostima. Calafiori però ha fatto una cosa fuori dal normale, a mio parere. L’altro giorno ero a Dortmund a parlare con Dario Scuderi, classe ’98: ha subito 21 operazioni, prima di smettere di giocare. Calafiori è stato purtroppo protagonista di un infortunio devastante, probabilmente non aveva neanche la garanzia di ritornare a giocare. Eppure, è tornato con qualcosa di più dentro, proprio dal punto di vista della forza interiore; gioca in un modo che nel campionato italiano a livello di difensori non ritrovo quasi in nessuno: magari mi capita di fare dei paragoni, ma solo con calciatori stranieri. Gioca a testa alta e ovunque lo metti fa bene. Centrale o terzino, non fa differenza: offre sempre ottime prestazioni. È un giocatore che va in campo per incidere e non per difendere, una cosa abbastanza strana: è come se non avesse più nulla da perdere».