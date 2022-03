Verona, Tudor: «Caprari in Nazionale? Può arrivarci solo in un modo»

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato prima del match dei gialloblù con il Napoli. Le dichiarazioni del tecnico

Ai microfoni di DAZN Igor Tudor ha parlato prima di Verona-Napoli.

LE PAROLE – «Barak si è allenato da un po’ con noi. Sta meglio, vedremo durante la gara come andrà. Caprari in Nazionale? Sta facendo bene a lungo periodo. Sta giocando alla grande da inizio anno. Deve continuare così, non conta quello che fai nell’ultima gara tra una settimana. Il calcio è così, solo i più bravi mantengono queste prestazioni e gli auguro sia così».