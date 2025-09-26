Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»

Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Verona al Bentegodi, la Juve di Igor Tudor scende in campo allo Stadium nel quinto match della Serie A 2025/26. Bianconeri che sfidano l’Atalanta di Juric.

Nel giorno di vigilia, venerdì 26 settembre, Igor Tudor parla in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue parole.

COME STA LA SQUADRA – «Abbiamo usato due giorni liberi rinfrescando la squadra, ora ci sono 3 partite di fila. Con la giusta carica»

COSA RISPONDE A ROCCHI – «Io non rispondo niente, già si è parlato tanto. Mi hanno comunicato questa cosa, si va avanti, sono cose di calcio non ho niente da aggiungere».

COSA HA LASCIATO LA PRIMA SETTIMANA CON 3 IMPEGNI – «Solite cose di calcio, le squadre, cose buone e meno buone. Nessuna novità in particolare, è stata fatta una partenza buona. Niente di più o di meno, stiamo lavorando, conoscendo con giocatori nuovi. Si prova a crescere tutti i giorni».

IMPEGNI RAVVICINATI – «Ha lasciato le cose di campo, nessuna novità in particolare. Abbiamo fatto una partenza buona, ci stiamo conoscendo con i ragazzi nuovi. Proviamo a crescere tutti i giorni»

CONCEICAO E ZHEGROVA – «Di giocatori non parlo. Chico ha avuto un problemino, ha avuto qualche acciacco e vediamo ancora domani. Zhegrova sta lavorando, niente di particolare».

VLAHOVIC – «Non ho risposta su questa cosa. Un allenatore si mette a disposizione per la squadra. Ho attaccanti forti, anche i nuovi e ci dobbiamo conoscere. Ci sarà spazio per tutti, la stagione è lunga si possono fare tante modifiche. Sono tutti giocatori forti.»

JURIC – «Non è un migliore amico, è un amico. Un ragazzo con dei valori e con le sue particolarità ed è fantastico nel suo modo di allenare. Un po’ sottovaluto forse nella sua carriera, a parte l’ultimo anno con la Roma e all’estero, erano due squadre difficili. Domani c’è una squadra forte, allena una squadra di Champions e c’è da giocare una partita con due squadre di alto livello e forti»

RECUPERO FISICO SQUADRA – «Non sono preoccupato, anzi sono in fiducia. Se si gioca una partita a settimana, invece che due è un calcio diverso. Ci sono tante differenze, è chiaro. Anche le scelte contano molto di più, cambia tutto. Bisogna sbagliare il meno possibile»

BURGESS – «Non ci siamo ancora confrontati»

ADZIC – «Può giocare in tutti i ruoli, ha ottime qualità»

CAMBIASO – «Può fare la mezzala, ha un cervello diverso in senso buono. Da terzino, da quinto, vede le cose da centrocampista. Gli lascio questa libertà di adattarsi. È di primissimo livello, deve avere più costanza nelle sue prestazioni, dipende sempre da lui. È da migliori club al mondo, io ci credo ma deve decidere lui. Può giocare al Real Madrid, al Liverpool o al Manchester City. Ma deve dire che tutte le domeniche sarà migliore, in poco tempo va a giocare là»

KOOPMEINERS – «Io i centrocampisti li faccio giocare tutti, tutti quelli che stanno giocando lavorando con grande voglia»

MODULO – «Si sta lavorando sulla strada tracciata»

CONTE vs ALLEGRI – «Non ci sentiamo con Conte, ci siamo visti in passato. Conte e Allegri? Basta vedere i trofei che hanno vinto, sono due belle persone e sono grandi allenatori e grandi personaggi che sono un bene per il calcio italiano»

AMICHEVOLE ATALANTA – «Si guardano tutte le ultime partite. Sono amichevoli, non contano niente, le squadre si conoscono, sono squadre da Champions. C’è tutto da guadagnare, ogni metro. È una partita super difficile»