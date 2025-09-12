Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter: «Conceicao gioca? E’ 50 e 50. Sono positivo per domani. Bremer può alzare il suo livello»

Conferenza stampa Tudor pre Juve Inter: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 3ª giornata di Serie A 2025/26

(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la convincente vittoria contro il Genoa, la Juve di Igor Tudor scende in campo allo Stadium nel terzo match della Serie A 2025/26. Bianconeri che sfidano l’inter di Chivu.

Nel giorno di vigilia, venerdì 12 settembre, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alle 15.00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue parole.

COME STANNO I RAGAZZI E SFIDA INTER – «Le settimane sono state dure perchè c’è stata la nazionale di mezzo. Sempre particolare l’avvicinamento a questa partita, abbiamo fatto due allenamenti insieme, domattina facciamo ancora una parte. Io sono positivo, mi è mancato queste due settimane il calcio giocato e domani si riprende».

YILDIZ – «Intervista bella, con Ciro bene bene. La motivazione non è solo di Yildiz, dipende da tutti. Avversari più importanti, sale la motivazione e sta nell’allenatore tenere la tensione alta. In 38 partite mantenere la tensione alta fa la differenza. Domani bella partita da giocare, squadre forti e spero che i nostri tifosi si divertano».

3 PUNTI IMPORTANTI – «E’ solo la terza di campionato, mancano poi 35 partite».

ESAME DI MATURITA’ – «Domani non c’è nessun esame, c’è una partita da giocare. Si tratta di un perso e ha sbagliato pochissime partite. Domani partita importante perchè è contro l’Inter ma nessuna particolarità. E’ bello misurarsi con una squadra che negli ultimi 4-5 anni ha la rosa più forte. Sono esperti e maturi, giocano da tanto insieme e sono valori molto importanti».

ATTACCANTI – «Bella domanda, sono 3 giocatori forti e sono contento di averli. Fino ad ora abbiamo giocato con due trequartisti. Ora c’è da fare un lavoro da parte mia di sfruttare al massimo la rosa e quindi a volte giocare in modo diverso. Ci vuole tempo, questo modulo ha funzionato, poi con il tempo proveremo altre soluzioni. Openda ha bisogno di spazio come ha detto lui, può spostarsi, David può giocare dietro anche, come con il Lille ed è un bene. Dusan come terzo può fare bene tutte le cose. Vediamo con il tempo».

MERCATO – «Io sono sempre contento, prima come ora. I nuovi ci daranno una mano, Openda subito ed Edon ci vuole tempo. Adesso si deve riprendere e alzare il livello per tutto, e le prossime due non sarà convocato. Da Verona sarà nella rosa, giocatore con caratteristiche diverse. Openda sta bene e anche lui ci darà una mano».

KOOPMEINERS – «10-15 domande su Koopmeiners me le fate sempre, lasciamo ragazzo tranquillo che sta bene, lavora bene e ci crede. Ha fatto bene nelle prime uscite, lasciamolo fare bene. Penso che l’occhio che guarda lui è diverso, poi vabbe ci sta parlare. Nessuna polemica, io la vedo con serenità».

VALORE JUVE – «Non ha senso dire chi è favorito o meno favorito. Li rispettiamo ma giochiamo a casa nostra e vogliamo continuare a fare bene».

VLAHOVIC – «Si vede dai numeri che sta molto bene, in Nazionale sta bene. Meglio di così non può stare insomma».

CHE RISPOSTE SI ASPETTA? – «Sarà una partita come le altre, mancano poi 35 partite. Mi aspetto una partita seria, con due squadre che giocano bene e concentrate. Di avere coraggio, di fare gol, di pressare, di stare bassi e di giocare bene. Sensazioni belle, oggi in rifinitura bene e squadra concentrata».

SENZA CAMBIASO CHI GIOCA – «Stimolo in più certo (battere Chivu che ha vinto con lui). Li a sinistra possono giocare in tanti, Joao Mario, Cabal, Kostic e McKennie. vedremo».

OPENDA E KALULU – «Kalulu gioca li e sta facendo molto bene. Serve equilibrio nella squadra ma allo stesso modo serve offensività che ti permette di essere bravo davanti. Servono giocatori giusti, vorrei avere due ali ad esempio ma ci vuole equilibrio. Openda può giocare ovunque e se ha spazio, ha caratteristiche diverse da Yildiz e Conceicao. E’ un giocatore che vuole spazio e non deve venire incontro alla palla.».

BREMER – «Sta bene, si alzerà ancora il suo livello nel corso della stagione».

TREQUARTISTA – «Conceicao è 50 e 50, vediamo domani. Domani Openda potrebbe partire dal 1′.».

JUVE -INTER, SPECIALE PER LEI – «Tutte le partite sono speciali per me, tutte quante».