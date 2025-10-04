Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: «La squadra sta bene, la vedo in crescita. Servirà grande gara»

Conferenza stampa Tudor pre Juve Milan: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 6ª giornata di Serie A 2025/26

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro l’Atalanta allo Stadium, la Juventus di Igor Tudor scende in campo allo Stadium nel sesto match della Serie A 2025/26. Bianconeri che sfidano il Milan del grande ex Massimiliano Allegri.

Nel giorno di vigilia, sabato 4 ottobre, Igor Tudor parla in conferenza stampa alle 14.00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 ha seguito LIVE le sue parole.

JUVE MILAN – «Che gara sarà non lo so, Milan è squadra di grande livello con buoni giocatori e grande allenatore. Servirà grande gara»

PERCORSO JUVE – «Sì chiaro che manca la vittoria, però l’analisi la faccio sulla prestazione. Ultime due gara grandi prestazioni, fatto megli degli avversari. E’ mancato poco. La squadra sta bene, la vedo in crescita ma purtroppo è così. Alla Juve un pareggio non basta»

RISPOSTA A ‘JUVE INCOMPIUTA’ – «Più chiara identità di questa non esiste. il Milan ce l’ha da un po’ »

EQUILIBRIO – «Io dico che equilibrio c’è dal primo giorno, si prova a fare tutto ciò che si può fare e i cambi giusti. Se vedo la squadra che fa le cose che deve fare bene, ma per 90′. Si lavora sulle cose da migliorare, su calci piazzati. Generalmente la squadra piace perchè da tutto, poi manca qualche vittoria. Come allenatore devo giudicare come vedo la squadra»

CATTIVERIA – «I ragazzi quando vanno a parlare nel post gara devono dire qualcosa… Sul gol concesso ho detto già la mia, avevo messo Vlahovic anche per avere centimetri. Alcuni limiti che abbiamo sono questi, è così e va accettato. A volte paghi errori e disattenzioni, altre volte no. Sono contento di come stanno facendo i ragazzi»

PRIORITA‘ – «A me interessa tutto, i passaggi, il cuore, la voglia e la motivazione. Bisogna curare tutti i dettagli. Tutti devono stare bene e io devo esaltare i loro punti di forza»–

MOMENTO – «A me delle statistiche non interessa nulla, la squadra nelle ultime due partite bene. Il risultato dipende da tanti fattori»

POCO CONCRETI – «Generalmente poco concreti, tutti devono contribuire nelle due fasi. Vorrei che facessero due o tre gol o assist, che non prendiamo gol da calci piazzati. Si lavora e bisogna continuare a lavorare»

INFORTUNATI – «Vediamo oggi, così capisco come stanno e non posso dire niente»

ROTAZIONI – «Io lavoro con loro dal punta di vista psicologico e tutto il resto, le scelte dipendono da partita a partita»

TENUTA MENTALE – «Ho già risposto, domani servirà una grande gara. Nella sfida di domani non vedo grandi differenze, contano poco. Loro hanno il vantaggio di aver giocato meno di noi»

ASPETTO CHE MI E’ PIACIUTO DI PIU’ – «Ora non ho tempo di analizzare tutto, ma la squadra c’è e fa quello che si deve fare. Io ribadisco: l’analisi va fatta ina maniera giusta, impossibile farla da fuori. Bisogna dire le cose come le vede, poi la bellezza del calcio è così. I giudici di crisi, troppo facile… Manca onestà e cultura calcistica in generale. Io devo essere lucido quando si fa bene o male. Come detto già prima anche noi abbiamo i nostri limiti».

RENDIMENTO – «Non lo so vediamo domani, penso che farà una bella gara contro il Milan che è un avversario di tutto rispetto. Noi dobbiamo giocare con le nostre qualità, poi domani si vedrà»

GOL EVITABILI – «Mi preoccupa tutto e niente, io vivo nell’attenzione totale»

CRESCITA – «Se ci sono giocatori di esperienza è un conto. Ma ci sono tante partite e alcune partite nelle partite. Inspiegabile, non so perchè non lo so. Tu fai bene, a volte no. Dipende da tanti discorsi diversi»

MODRIC – «Con Luka ho giocato, con lui siamo stati compagni e abbiamo fatto la storia del nostro popolo. Nessuno farà la storia come ha fatto lui. Ma poi lui che ha 40 anni gioca a questi livelli, mai vista una cosa così. Speriamo che domani faccia cag..re (ride ndr)».