Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat: «Tifavo Milan. San Siro è leggendario, dobbiamo essere disciplinati e pronti a reagire. Consapevoli del loro livello, ma…»

Conferenza stampa Urazbakhtin pre Inter Kairat. Il tecnico degli uzbeki risponde alle domande alla vigilia del match di Champions

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter, il tecnico del Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, è intervenuto in conferenza stampa, parlando delle emozioni legate al ritorno a San Siro, delle difficoltà fisiche della squadra e delle strategie per affrontare i nerazzurri.

EMOZIONI – «Mi fa piacere vedere tanti connazionali qui a Milano. Siamo consapevoli del livello dell’Inter, il sostegno che riceveranno dal tifo di casa. Sarà un bel banco di prova per noi, per dimostrare cosa sappiamo fare. Dobbiamo essere disciplinati, ben organizzati per cercare di rischiare meno possibile».

COSA SIGNIFICA PER ME VENIRE A GIOCARE A SAN SIRO? – «So benissimo che è uno stadio leggendario. Otto anni fa ero venuto qui con i miei figli e i ragazzi dell’accademia del Kairat. Guardammo anche la finale di Champions League qui, io stesso non mi sarei mai immaginato di tornare qui otto anni dopo dall’altra parte della barricata come allenatore della prima squadra del club contro una rivale enorme come l’Inter».

QUI PIÙ DI 20 GIORNALISTI KAZAKI – «L’ho notato subito, è molto piacevole ritrovare volti conosciuti. E’ una motivazione in più per noi, dobbiamo esserne grati. Ci darà una mano a giocare meglio, a dimostrare ciò di cui siamo capaci. La vicinanza dell’ambiente è una motivazione in più».

