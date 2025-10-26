Hellas Verona News
Conferenza stampa Zanetti al termine di Verona Cagliari: «Pareggio che vale come una sconfitta, ma si fa questo. Capril? Ha fatto i miracoli!»
Conferenza stampa Zanetti al termine di Verona Cagliari. L’analisi del tecnico dei padroni di casa al termine del match pareggiato 2-2 in rimonta dal Cagliari
Al termine del pareggio per 2-2 contro il Cagliari, Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo autocritica e riflettendo sulla gestione della partita.
DUE PUNTI PERSI – «Sicuramente fino a quel punto meritavamo di fare anche più di 2 gol. Poi ci è mancata malizia, cattiveria, abbiamo preso paura quando abbiamo preso gol. Abbiamo perso 2 punti, accogliamo questo punto come fosse una sconfitta, ma d’altra parte si va avanti. Abbiamo un’altra partita difficilissima subito. Faremo esperienza».
GIOVANE E ORBAN – «Questo problema non l’ho visto. Quando siamo andati al cross siamo andati bene in area. Attaccanti che non fanno la fase difensiva nelle squadre che devono salvarsi non li ho mai visti».
