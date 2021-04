Zinedine Zidane risponde alle dichiarazioni di Ceferin: ecco le parole del tecnico del Real Madrid – VIDEO

Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Betis. La risposta alle “minacce” di Ceferin.

PAROLE CEFERIN – «Abbiamo il diritto di giocare la Champions League, è assurdo, e ci prepariamo per giocarla. Paura per l’arbitraggio? Nessuna. Hanno detto tante cose sull’argomento, ma giocheremo la nostra semifinale come ne abbiamo diritto».

FUTURO – «Penso solo giorno per giorno. Non so cosa succederà tra un mese o due mesi. Voglio finire bene la stagione e poi parleremo del futuro. Al momento siamo concentrati sulla giornata e sulla partita di domani».