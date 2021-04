Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Le sue parole.

APPROCCIO – «Contro il Genoa speravo di ottenere almeno un punto e mi aspettavo una prestazione diversa. Non ho gradito l’approccio. Domani sarà importante esprimerci diversamente per affrontare un avversario forte. A Genova abbiamo avuto varie palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. Dobbiamo mandare in porta i giocatori ed essere più qualitativi e cinici».

VERONA – «Troveremo una squadra che non sta vivendo un buon periodo, ma attacca con quasi tutti i giocatori ed ha ottimi esterni. Servirà la loro stessa intensità per affrontarli. Non sarà facile, ma il traguardo è sempre più vicino e dobbiamo difendere il nostro vantaggio sulla zona retrocessione. Non voglio sentir parlare di pareggio. Si tratta di un risultato casuale che non premia nessuna delle due squadre, è vietato accontentarsi. Ovviamente perdere non fa piacere, ma io non preparo i pareggi, non è nel DNA della squadra e lo abbiamo sempre dimostrato».

NZOLA – «Nzola è un giocatore molto importante, sono sicuro che non appena segnerà si sbloccherà a livello mentale e ci darà una grande mano».