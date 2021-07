Andrea Consigli parla alla cerimonia di presentazione del Sassuolo: ecco le dichiarazioni del portiere neroverde

(da Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Andrea Consigli ripensa alla scorsa stagione e parla anche dell’annata che si appresta ad iniziare.

RITIRO – «Stiamo bene. Il ritiro è andato bene. Abbiamo trovato del fresco, anche troppo, ma il ritiro è sempre bello per fare ulteriormente gruppo, anche se ci conosciamo tutti, ma serve sempre per i nuovi dettami del mister. Europa? Il Sassuolo se la va a giocare con tutti. Abbiamo portato la nostra filosofia su tutti i campi, manca un piccolo step per diventare una delle 7 sorelle, penso anche che la società se lo meriti per quello che ha fatto».

DA RICORDARE – «Una partita da ricordare? Quella col Milan a San Siro, quando si parlava della Superlega e vedere il piccolo Sassuolo che batte, giocando alla grande, il Milan penso sia stato un bel segnale e una grandissima gioia».