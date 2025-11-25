 Conte, dalle polemiche post Bologna alla serenità. Sentite cosa ha detto il mister del Napoli - Calcio News 24
Napoli News

Conte, dalle polemiche post Bologna alla serenità. Sentite cosa ha detto il mister del Napoli

Conte: ‹‹Una serata speciale per Napoli, c’era un’energia unica››

Il Napoli guidato da Antonio Conte conquista una vittoria importante in Champions League battendo il Qarabag 2-0 nella quinta giornata della League Phase. Con questo successo, il Napoli sale a 7 punti e conferma la capacità della squadra di affrontare le difficoltà della stagione.

A decidere la partita sono stati il gol di McTominay e l’autogol di Jankovic, ma per Conte la serata aveva un significato più profondo. ‹‹Era una serata speciale per Napoli e per i napoletani. Maradona rappresenta qualcosa che non si può spiegare se non vivi questa città. Nel quinto anniversario della sua morte volevamo onorarlo, e lo stadio emanava un’energia incredibile››, ha dichiarato il tecnico.

Conte ha poi risposto alle critiche sul Napoli: ‹‹Il Napoli non era morto. Non è una questione di essere vivi o meno, ma di continuare a lavorare. Le partite si possono vincere o perdere, ma l’impegno deve essere sempre massimo››. L’allenatore ha anche sottolineato le difficoltà per gli infortuni: ‹‹Avevamo solo sette giocatori in panchina, tra cui due portieri e due giovani come Ambrosino e Vergara. Quando mancano tante alternative bisogna trovare soluzioni creative››.

Il tecnico del Napoli ha insistito sull’aspetto mentale: ‹‹L’energia è fondamentale, e io devo essere il primo a trasmetterla. Dopo Bologna mi sono preso le responsabilità perché non l’ho fatto. Dobbiamo restare uniti, soffrire insieme e continuare la nostra rincorsa, anche se gli imprevisti non mancano. Ieri ci siamo allenati solo quindici minuti per via dell’allagamento del campo, e Gutierrez ha riportato una distorsione››.

Il messaggio di Conte è chiaro: il Napoli deve mantenere compattezza, trasformare le difficoltà in forza e continuare a costruire fiducia ed energia con i propri tifosi.

