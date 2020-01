Conte: «È dal primo giorno che chiedo di non essere pazzi» VIDEO

Conte, le parole del tecnico dell’Inter al termine del match vinto dai neroazzurri contro il Napoli di Gattuso

Un’altra vittoria importante, la prima del 2020, per l’Inter di Antonio Conte che ieri ha battuto il Napoli imponendosi per 1-3. Al termine del match il tecnico ha detto la sua in conferenza stampa.

«Fin dal primo giorno ho sempre detto di cercare di diventare credibili e di dare stabilità. Di non essere pazzi. Qualche segnale lo abbiamo dato, deve ancora finire il girone di andata, sappiamo che anche negli anni precedenti l’Inter si è trovata in testa e poi ci siamo qualificati all’ultima giornata per la Champions».