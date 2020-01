Conte: «Sanchez out? Non sono demente…» VIDEO

Conte, il tecnico dell’Inter al termine del match ha parlato anche degli infortunati e della condizione di Sanchez

Antonio Conte non le manda certo a dire e nella serata di ieri in conferenza stampa ha parlato anche degli infortunati e anche di chi è rientrato in campo dopo molto tempo.

«Sensi rientrava dopo tre mesi, non era semplice. Sanchez? Per schierarli devono stare bene altrimenti sarei un folle. Non sono un deficiente o uno che si vuole fare male. Se faccio entrare qualcuno è perché ho i miei motivi».