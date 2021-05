Conte a Sky: «Vincere all’Inter non è facile. Ecco il segreto»

Durante il suo intervento a Sky Calcio Club, Antonio Conte si è soffermato sul suo difficile approccio con il mondo Inter

Un Antonio Conte raggiante e sereno quello che si è collegato con Sky Calcio Club. Nel lungo racconto dello Scudetto nerazzurro, anche un passaggio su quale sia stato il modo giusto per entrare nel mondo Inter e farsi apprezzare. Le sue parole

SCELTA INTER – «Vincere all’Inter non è facile. Devi entrarci dentro, devi capire certe dinamiche. Ma non devi snaturarti e io non mi sono snaturato e credo che questo sia stato apprezzato anche da chi all’inizio storceva la bocca per il mio passato»

CONTEOUT – «Io sono convinto che molti fossero tifosi delle altre squadre. Perché a loro conveniva…»