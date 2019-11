Conte: «Lazaro, la nostra freccia in più» – VIDEO

Conte, il mister dei neroazzurri commenta anche la prestazione di Lazaro nel match di ieri vinto contro il Verona

L’Inter ottiene una vittoria importantissima contro il Verona. Un match che sembrava destinato alla vittoria degli scaligeri salvo poi la rimonta con le reti di Vecino e Barella. Mister Conte in conferenza stampa ha parlato anche di Lazaro.

«Sono contento per Valentino perché un giocatore che abbiamo voluto, non l’abbiamo preso in foto. Anche lui è una persona per bene, un ragazzo che ha bisogno di positività oggi mi ritrovo una freccia in più nel mio arco».