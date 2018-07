Incontro Leonardo-Abramovič per Conte? Scaroni però rassicura Gattuso

Aleggia l’ombra di Antonio Conte su Rino Gattuso ma una telefonata del presidente Scaroni rassicura l’attuale allenatore del Milan

Lo spettro di Antonio Conte su Rino Gattuso? Il tecnico, appena esonerato dal Chelsea, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan. L’arrivo di Sarri è costato il posto all’ex allenatore della Juventus che ora attende una nuova chiamata per ripartire. Secondo Il Corriere dello Sport, Abramovich sarà a Milano per incontrare Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan. I due parleranno di Alvaro Morata ma anche della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina in rossonero. Il tecnico però deve prima risolvere il contratto che lo lega al Chelsea ma si preannuncia una battaglia legale tra le parti.

Intanto Paolo Scaroni, nuovo presidente del Milan, ha telefonato al tecnico del Milan Rino Gattuso. L’allenatore ha dichiarato di aver parlato con Leonardo ma ha chiesto un incontro con la nuova proprietà. Scaroni ha telefonato Ringhio per rassicurarlo e per dargli appuntamento al rientro dagli Stati Uniti. Un gesto importante ed evidentemente non casuale nel­ le tempistiche, dal momento che negli ultimi giorni la panchina rossonera è tornata a essere ac­costata a Conte. Difficile dunque un avvicendamento in panchina. Nella rivoluzione rossonera Gattuso tiene botta e rimane avvinghiato alla sua panchina.