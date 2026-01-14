Conte prima di Napoli Parma: «La mia espulsione contro l’Inter? Qualcosa non funziona, tanti allenatori protagonisti. Su Neres vi dico questo»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua nel prepartita del match contro il Parma, tornando sulla sua espulsione contro l’Inter

Antonio Conte, costretto a seguire la gara dalla tribuna a causa della squalifica rimediata contro i Nerazzurri, ha analizzato i temi caldi di Napoli-Parma ai microfoni di DAZN. Il tecnico salentino ha rivelato di aver imposto alla squadra di archiviare immediatamente l’ottima prestazione offerta a San Siro, sottolineando come non ci sia tempo per guardarsi indietro e che l’unica priorità deve essere la sfida contro i ducali.

Riguardo alle polemiche per l’espulsione subita contro la Beneamata, l’allenatore degli Azzurri ha preferito non tornare sull’episodio specifico, limitandosi a osservare come molti colleghi siano protagonisti di situazioni analoghe, sintomo di qualcosa che non funziona nel sistema, ma ribadendo la volontà di pensare solo al campo.

Il focus si è poi spostato sui singoli. Conte ha esaltato i progressi di Rasmus Hojlund, evidenziando come il centravanti danese sia migliorato esponenzialmente grazie al lavoro quotidiano dello staff, capace di valorizzare il suo enorme potenziale. Infine, grande prudenza su David Neres: l’esterno brasiliano non è partito titolare a causa di una condizione fisica precaria, avendo svolto appena mezzo allenamento, e il suo utilizzo a gara in corso rimane in forte dubbio.

COSA HO DETTO ALLA SQUADRA DOPO IL PAREGGIO CON L’INTER – «Alla squadra ho detto che bisognava subito voltare pagina dopo la partita contro l’Inter, perché bisognava subito pensare a questa gara contro il Parma. A Milano c’è stata un’ottima prestazione, ma non c’è tempo per pensarci».

L’ESPULSIONE? – «Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona. Non ci voglio tornare, ma voglio pensare a questa partita».

HOJLUND? – «Rasmus è un giocatore migliorato tantissimo da quando è arrivato: l’ho detto subito che era un giocatore in cui intravedevamo delle potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno delle persone giuste che li facciano crescere nella maniera giusta sotto tutti i punti di vista. Questo è il nostro compito».

NERES? – «Non poteva partire dall’inizio perché ha un mezzo allenamento nelle gambe, non è detto che possa entrare. Vediamo, si è allenato solo ieri».