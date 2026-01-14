Connect with us

Serie A

Formazioni ufficiali Napoli Parma: le scelte di Conte e Cuesta

Formazioni ufficiali Napoli Parma: le scelte di Antonio Conte e Carlos Cuesta per la sfida valevole per la 16^ giornata di Serie A 2025/26

Si accendono i riflettori dello Stadio Diego Armando Maradona per il recupero della 16a giornata di Serie A tra Napoli e Parma. Gli Azzurri, galvanizzati dalla conquista della Supercoppa ma reduci dal pareggio di San Siro contro l’Inter, cercano una vittoria interna che manca ormai da inizio gennaio. Antonio Conte, tecnico salentino ed ex della sfida a distanza coi nerazzurri, deve superare l’ostacolo rappresentato da Cuesta, allenatore dei ducali, che arriva all’appuntamento rinvigorito dal recente successo esterno di Lecce. Calcio d’inizio fissato alle 18:30.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Parma (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. Allenatore: Carlo Cuesta.
A disposizione: Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic.

Il calcio del giorno

