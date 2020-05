Conte: «Ripresa Serie A, prima di avere una data servono garanzie»

Ripresa Serie A, le dichiarazioni del Presidente Conte sul destino del campionato nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi

Nel corso della conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato anche nel merito della possibile ripresa del campionato di Serie A. Ecco le parole del Premier.

«Il campionato è un tema che riceve sollecitazioni. Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport: bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per poter garantire la ripresa del campionato di calcio in massima sicurezza. Per avventurarci ad avere una data bisogna avere qualche garanzia in più che ora non abbiamo. Speriamo di averla quanto prima».