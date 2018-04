Conte, squilla il telefono in conferenza: «È mia moglie, sempre al momento sbagliato» – VIDEO

Antonio Conte protagonista di un simpatico siparietto nella conferenza stampa prima di Burnley-Chelsea

Antonio Conte, dopo il trionfo della scorsa stagione in Premier League col suo Chelsea, sta vivendo il finale di un’annata incolore. Al quinto posto in campionato e fuori dalla Champions, i blues restano in corsa per la conquista della FA Cup. Nonostante il cammino non entusiasmante, l’allenatore salentino non ha perso il buon umore, rendendosi protagonista di un simpatico siparietto nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Burnley.

Mentre Conte rispondeva alle domande dei giornalisti presenti, ecco un telefono squillare: proprio il suo. E allora ecco l’ex juventino rispondere così ai cronisti dopo aver controllato la chiamata in entrata al suo cellulare: «Mia moglie, sempre al momento sbagliato. Mi dispiace, se volete potete multarmi. Mi scuso perchè se accadesse a voi io mi arrabbierei molto». Un momento del tutto ilare, conclusosi tra le risate dei presenti e dello stesso allenatore.