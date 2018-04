Var, la Premier League vota a sfavore: niente ausilio video-arbitrale nella prossima stagione

Var: i clubs di Premier League prendono tempo e rinunciano all’ausilio video-arbitrale per la prossima stagione. Continueranno invece i test

Var, la Premier League prende tempo. I clubs del campionato inglese, infatti, hanno deciso di rimandare l’adozione dell’ausilio tecnologico-arbitrale per la prossima stagione. Nel 2018-2019 continueranno invece i test, già avviati nelle partite di FA Cup e Coppa di Lega.

Come annunciato oggi dalla Federazione calcistica inglese, «I clubs di Premier League hanno accettato di continuare i test avanzati con il Video Assistant Referee (VAR) in tutta la stagione 2018/19». Dell’effettivo utilizzo del’assistenza video-arbitrale nel campionato inglese, dunque, si tornerà a parlare per la stagione 2019/2020. La Federazione, come dichiarato, vuole eliminare alcune anomalie apparse in alcuni test di Coppa e migliorare il sistema di comunicazione per chi segue le partite sia allo stadio che a casa.