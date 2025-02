Convocati Atalanta, Gasperini recupera Ruggeri: ecco la decisione su Lookman. La lista completa contro il Cagliari

Convocati Atalanta, la lista completa di mister Gian Piero Gasperini in vista della gara casalinga contro il Cagliari. Un recupero

Pubblicati i convocati in casa Atalanta, per la sfida contro il Cagliari. Ritorna Matteo Ruggeri dopo l’influenza. Out Maldini, Kolasinac, Lookman, Scalvini, Scamacca e Kossounou. A rischio squalifica Djimsiti

– Bellanova Raoul (16)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cassa Federico (25)

– Cuadrado Juan (7)

– De Ketelaere Charles (17)

– Del Lungo Tommaso (49)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Hien Isak (4)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Posch Stefan (5)

– Retegui Mateo (32)

– Rossi Francesco (31)

– Ruggeri Matteo (22)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Toloi Rafael (2)

– Vlahović Vanja (48)

– Zappacosta Davide (77)