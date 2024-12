Convocati Atalanta, contro la Lazio Gasperini recupera Scalvini. Out soltanto tre nerazzurri

Convocati Atalanta, la lista completa di Gian Piero Gasperini in vista della gara di domani sera contro la Lazio

Sono 24 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Lazio–Atalanta, partita della 18ª giornata della Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 28 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Recuperato Scalvini, out Scamacca, Retegui e Ruggeri (capsulite articolare post trauma, primo dito del piede destro).

– Bellanova Raoul (16)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cuadrado Juan (7)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Godfrey Ben (5)

– Hien Isak (4)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Rossi Francesco (31)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Scalvini Giorgio (42)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Toloi Rafael (2)

– Vlahović Vanja (48)

– Zaniolo Nicolò (10)

– Zappacosta Davide (77)