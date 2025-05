Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Calcio News 24

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio!

Novità importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta. Lookman riesce ad esserci per Atalanta Roma. Out Palestra, Posch, Toloi (risentimento muscolare polpaccio sinistro).

Oltre ai soliti Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini, Juan Cuadrado c’è anche Hien (squalifica).

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Comi Pietro (40)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Idele Javison (53)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Maldini Daniel (70)

– Obrić Relja (52)

– Pašalić Mario (8)

– Retegui Mateo (32)

– Riccio Lorenzo (43)

– Rossi Francesco (31)

– Ruggeri Matteo (22)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Zappacosta Davide (77)