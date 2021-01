Convocati Atalanta per il Milan: la lista di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Milan: ecco i calciatori a disposizione del tecnico

PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri

CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata