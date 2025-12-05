Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo, ma ancora tre assenti in difesa: la lista

Como News
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la difficile trasferta contro l’Inter, che si disputerà domani sera a San Siro. Il tecnico spagnolo ha convocato 24 giocatori per preparare la squadra ad affrontare la formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu, con l’obiettivo di continuare la corsa in Serie A nonostante le difficoltà.
Rientri importanti e indisponibili
Il Como ritrova due pedine importanti per la sfida contro l’Inter. Assane Diao, giovane talento offensivo, torna a disposizione dopo un periodo di assenza, così come il difensore Ivan Smolcic. Tuttavia, la lista degli indisponibili resta pesante. Fabregas dovrà fare a meno dell’esperienza di Sergi Roberto, centrocampista ex Barcellona, e dei difensori centrali Alberto Dossena ed Edoardo Goldaniga.
Nonostante queste assenze, il Como si presenterà a San Siro con un organico pericoloso, pronto a mettere in difficoltà l’Inter.
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Vojvoda, Smolcic, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
