 Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista dell'Inter!
Como News

Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l'Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo, ma ancora tre assenti in difesa: la lista

Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Fabregas

Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo: la lista

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la difficile trasferta contro l’Inter, che si disputerà domani sera a San Siro. Il tecnico spagnolo ha convocato 24 giocatori per preparare la squadra ad affrontare la formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu, con l’obiettivo di continuare la corsa in Serie A nonostante le difficoltà.

Rientri importanti e indisponibili

Il Como ritrova due pedine importanti per la sfida contro l’Inter. Assane Diao, giovane talento offensivo, torna a disposizione dopo un periodo di assenza, così come il difensore Ivan Smolcic. Tuttavia, la lista degli indisponibili resta pesante. Fabregas dovrà fare a meno dell’esperienza di Sergi Roberto, centrocampista ex Barcellona, e dei difensori centrali Alberto Dossena ed Edoardo Goldaniga.

Nonostante queste assenze, il Como si presenterà a San Siro con un organico pericoloso, pronto a mettere in difficoltà l’Inter.

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Vojvoda, Smolcic, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.

