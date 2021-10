Convocati Fiorentina per la Lazio: assenti Nico Gonzalez e Dragowski, c’è il tanto discusso Vlahovic

A poco più di 24 ore dal match dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina, mister Italiano ha diramato la lista dei suoi convocati dove non figura l’escluso dell’ultimo momento: Nico Gonzalez. Il ragazzo è infatti risultato positivo in queste ultime ore, assente anche Dragowsi per infortunio. Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Rosati, Terracciano, Fogli.

Difensori: Biraghi, Igor, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Dunca, Maleh, Torreira.

Attaccanti: Kokorin, Callejon, Saponara, Sottil, Toci, Vlahovic.