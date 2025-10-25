Hellas Verona News
Convocati Hellas Verona per la sfida contro il Cagliari: ecco le scelte di Zanetti per il match di Serie A! La lista completa
Convocati Hellas Verona Cagliari: ecco i giocatori scelti dal tecnico Paolo Zanetti per il match di Serie A valido per l’8° giornata
Paolo Zanetti ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida tra Hellas Verona e Cagliari, valida per l’8ª giornata della Serie A Enilive 2025/26. Il match è in programma domani, domenica 26 ottobre, alle ore 15, allo stadio Bentegodi.
Non sarà invece della partita Grigoris Kastanos, costretto a fermarsi a causa di una contusione alla caviglia rimediata nell’allenamento di ieri. Ecco la lista completa:
I CONVOCATI
1 Montipò
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
94 Toniolo
