Convocati Inter per il Bologna: un assente per Inzaghi. La lista completa

Inter Bologna, la lista dei convocati di Simone Inzaghi per il match di domani dei nerazzurri contro gli emiliani

L’Inter ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani contro il Bologna. I 24 giocatori scelti da Simone Inzaghi per la gara contro gli emiliani, dove mancherà per infortunio Stefano Sensi.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa, 48 Satriano.