Inter, i convocati di Inzaghi: Bastoni salta la Sampdoria

La lista dei convocati di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, per il match odierno die nerazzurri contro al Sampdoria

L’Inter ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta del ‘Ferraris’ all’ora di pranzo contro la Sampdoria. I 24 giocatori scelti da Simone Inzaghi per la gara contro l’undici blucerchiato, dove mancherà per infortunio Bastoni.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu;

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic;

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa, 48 Satriano

