Convocati Juventus-Milan, per la finale di Coppa Italia dell’Olimpico Allegri può contare su diversi calciatori recuperati dai problemi fisici: ecco la lista completa

Convocati Juventus, Allegri può contare sul ritorno di Mandzukic per la finale di TIM Cup contro il Milan di domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. La Juve affronta il Milan di Gattuso per andare a caccia della quarta Coppa Italia consecutiva dopo le tre conquistate nelle edizioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Allegri si affida all’elenco dei calciatori bianconeri quasi al completo per il trasferimento a Roma in vista della finale di domani sera alle ore 21. Non ci sarà Giorgio Chiellini che non ha recuperato dall’infortunio che gli ha fatto saltare il finale di stagione bianconero.

Tuttavia le buone notizie di certo non mancano per l’allenatore di Madama visto che tutti e tre i calciatori considerati in forse per la finale, vale a dire Sturaro, De Sciglio e sopratutto Mandzukic, sono regolarmente nell’elenco dei convocati diramato pochi minuti fa dall’ufficio stampa della Juventus. I tre calciatori assenti nell’impegno di campionato contro il Bologna avevano lavorato con il resto del gruppo nel corso delle ultime due sessioni di allenamento a Vinovo.