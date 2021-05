Convocati Juventus per il Bologna: due assenti tra i bianconeri

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Bologna e Juventus: assenti Ramsey e Bentancur

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Bologna. Gruppo al completo per il tecnico della Juventus che potrà contare su tutti gli effettivi contro i felsinei ad eccezione di Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey.

Si rivedono in prima squadra, dopo le fatiche con la Juventus U23, anche Fagioli e Felix Correia per la trasferta decisiva per la Champions League.