Convocati Lecce per il Parma, la lista completa: un rientro dalla Coppa d’Africa per Di Francesco. Queste le scelte del tecnico

Il Lecce è pronto per il lunch match della 20ª giornata di Serie A. Attraverso i canali ufficiali, il club ha reso nota la lista dei convocati per la sfida interna contro il Parma, in programma oggi alle 12:30 allo stadio “Via del Mare”. L’allenatore Eusebio Di Francesco ha selezionato 26 calciatori per affrontare i ducali.

La notizia più rilevante riguarda il centrocampo: torna immediatamente a disposizione Lassana Coulibaly. Il mediano maliano, eliminato venerdì dalla Coppa d’Africa con la sua Nazionale, è rientrato in Salento soltanto ieri sera ma è stato subito inserito in gruppo. Un recupero lampo fondamentale per i giallorossi, che cercano punti pesanti tra le mura amiche. Di seguito l’elenco completo delle scelte del tecnico.

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja;

Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampisti: Coulibaly, Gandelman, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ramadani, Sala.

Attaccanti: Banda, Camarda, N’Dri, Pierotti, Sottil, Stulic.

