Convocati Milan-Genoa, Juric senza Favilli e Marchetti

Convocati Milan-Genoa, l’elenco dei convocati di Ivan Juric: presente Lapadula, out Marchetti, Romero e Favilli. Le ultime notizie

Convocati Milan-Genoa, sono 25 i calciatori selezionati da Ivan Juric per la sfida in programma domani contro il Milan, valida per il recupero della prima giornata di Serie A 2018/2019. Oltre allo squalificato Romero, il tecnico rossoblu dovrà fare a meno di Spolli, Marchetti e Favilli. Presente nell’elenco Miguel Veloso, così come il grande ex Lapadula.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Ivan Juric per la sfida in programma domani contro il Diavolo di Gennaro Gattuso: Gunter, Criscito, Lisandro Lopez, Romulo, Piatek, Lapadula, Kouamé, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Pandev, Lazovic, Russo, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Omeonga, Veloso, Medeiros, Zukanovic, Hiljemark, Radu.