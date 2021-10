Convocati Milan per il Verona: c’è Ibrahimovic, assente Mirante

La lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera tra Milan e Verona: c’è Zlatan Ibrahimovic, assente Antonio Mirante

I convocati del Milan in vista del match di questa sera contro il Verona. Stefano Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione insieme a Rade Krunic. Non inserito in lista, invece, Antonio Mirante.

PORTIERI

Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.