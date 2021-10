Convocati Sampdoria per il Cagliari: quattro assenti tra i blucerchiati

Convocati Sampdoria per il Cagliari: le scelte di D’Aversa per il match dell’8a giornata di Serie A: tornano Verre e Gabbiadini

Vigilia di campionato a Bogliasco, dove la Sampdoria ha lavorato sugli ultimi dettagli in vista della gara di Cagliari, in programma domani, domenica, alle 12.30, all’Unipol Domus. Al termine della rifinitura svolta questa mattina sul campo 1 del Mugnaini, Roberto D’Aversa ha comunicato la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta in Sardegna. Tornano a disposizione Manolo Gabbiadini e Valerio Verre; aggregato anche il Primavera Gerard Yepes Laut. Assenti Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.