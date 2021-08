Convocati Sampdoria per l’Alessandria: tre assenti tra i blucerchiati

Convocati Sampdoria Alessandria: le scelte di D’Aversa per il match di Coppa Italia. Assenti i partenti Rocha, Léris e La Gumina

Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro l’Alessandria, in programma stasera allo stadio Luigi Ferraris alle ore 21.00. Per la Sampdoria assenti Rocha, Léris e La Gumina, ormai definitivamente sul mercato e fuori dal progetto per questa stagione.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.