Convocati Sampdoria per l’Inter: out Ekdal, ci sono i nuovi acquisti

Convocati Sampdoria: le scelte di D’Aversa per il match della 3a giornata di Serie A contro l’Inter. Ci sono i nuovi acquisti

La Sampdoria ha ultimato in mattinata la preparazione alla sfida casalinga con l’Inter, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (ore 12.30). Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con i nerazzurri. Assente Albin Ekdal, ci sono invece i nuovi acquisti:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Dragusin, Depaoli, Ferrari, Murru, Yoshida,

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Ihattaren, Quagliarella, Torregrossa.