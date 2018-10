Convocati Udinese-Juventus: c’è De Sciglio, tre assenze per Allegri

Convocati Udinese-Juventus, sono 20 i calciatori selezionati da Massimiliano Allegri: ritorna De Sciglio, tre assenze

Convocati Udinese-Juventus, sorriso a metà per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. I campioni d’Italia in carica sono attesi domani dalla trasferta della Dacia Arena, valida per l’ottava giornata di Serie A, e l’allenatore livornese riabbraccia De Sciglio, reduce da un periodo ai box. Sono tre però le assenze da registrare: out Khedira, Spinazzola e Rugani.

Ecco l’elenco completo dei 20 calciatori convocati da Allegri per il confronto con i friulani: Szczesny, Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.