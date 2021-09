Convocati Uruguay per le qualificazioni Mondiali: otto “italiani” in lista

L’Uruguay ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar: otto gli “italiani”

L’Uruguay ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar. Otto i giocatori che militano in Serie A: Matias Vina (Roma), Lucas Torreira (Fiorentina), Rodrigo Bentancur (Juventus), Matias Vecino (Inter), Martin Caceres, Diego Godin, Nahitan Nandez e Gaston Pereiro (Cagliari).