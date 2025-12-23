Coppa d'Africa, quali sono le squadre favorite? La situazione attuale non lascia alcun dubbio - Calcio News 24

Coppa d’Africa, quali sono i talenti da tenere d’occhio tra singoli e squadre competitive? La situazione attuale

Il Senegal si presenta alla Coppa d’Africa con un mix generazionale affascinante, simboleggiato dai 18 anni di differenza tra il veterano Idrissa Gana Gueye (classe 1989) e il giovanissimo Ibrahim Mbaye (classe 2008). A guidare questa squadra, che unisce l’esperienza dei nati negli anni ’90 alla freschezza dei talenti del nuovo millennio, è Pape Thiaw, subentrato nel dicembre 2024 al mito Aliou Cissé. Thiaw, che da giocatore sfiorò il titolo continentale nel 2002 perdendo la finale ai rigori contro il Camerun, ha il compito di amalgamare una rosa ricca di talento.

Il cuore pulsante della squadra è rappresentato dal “trio immortale” che, pur avendo scelto di proseguire la carriera in Arabia Saudita nell’estate del 2023, non ha perso la fame di vittorie e la competitività. Il portiere Edouard Mendy, vincitore della Champions League con il Chelsea nel 2021, Kalidou Koulibaly e Sadio Mané sono ancora colonne portanti. Mané, 33 anni, è protagonista nell’Al Nassr capolista insieme a Cristiano Ronaldo, mentre Koulibaly, 34 anni, ha già conquistato il campionato saudita con l’Al Hilal, confermandosi la roccia difensiva ammirata per otto anni a Napoli.

Il Senegal, considerato il principale rivale del Marocco per la vittoria finale, debutta oggi a Tangeri contro il Botswana in una sfida sulla carta senza storia, visto l’abisso nel ranking FIFA (19° posto contro 138°). I Leoni della Teranga vantano un pedigree impressionante nelle ultime edizioni della Coppa d’Africa: vittoria nel 2022, finale persa nel 2019 ed eliminazione ai rigori nel 2024 contro i futuri campioni. La rosa è di élite assoluta, con 25 giocatori tesserati in Europa, 15 dei quali impegnati nelle coppe europee e ben 8 in Champions League.

Alla vigilia dell’esordio, capitan Koulibaly ha voluto rincuorare Assane Diao, giovane talento del Como costretto a saltare il torneo per infortunio. «Avrà tempo di rifarsi», ha dichiarato il difensore, citando l’esempio di Mendy che, dopo aver saltato l’edizione del 2019 per un problema simile, si è riscattato vincendo la coppa successiva. Un messaggio di speranza e un ulteriore segno della compattezza di un gruppo che punta dritto al titolo.

