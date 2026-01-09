Coppa d’Africa, oltre il pregiudizio: la lezione del “tifoso statua” che onora Lumumba

Coppa d’Africa, Garlando racconta la storia di Mboladinga: immobile per 90 minuti per trasmettere ai giocatori la memoria dell’indipendenza

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, firma di punta del quotidiano milanese, invita il pubblico europeo a un cambio di prospettiva radicale riguardo alla Coppa d’Africa. Spesso etichettata dai club occidentali come una “seccatura folcloristica” che priva le squadre di pedine fondamentali nel momento cruciale della stagione, la competizione nasconde invece un’anima profonda e identitaria. Per comprenderne la vera essenza, il giornalista suggerisce di osservare il torneo non attraverso le statistiche, ma attraverso gli occhi e il corpo di Michel Kuka Mboladinga, un supporter della Repubblica Democratica del Congo che ha trasformato la sua presenza allo stadio in un atto di testimonianza storica.

Mboladinga ha vissuto le partite della sua nazionale in modo surreale: perfettamente immobile in tribuna dal primo all’ultimo minuto, con la mano alzata in segno di saluto, senza mai proferire parola. Non si trattava di goliardia, bensì di una performance solenne per evocare la figura di Patrice Lumumba, eroe dell’indipendenza congolese e martire dell’anticolonialismo. Il tifoso si è fatto “monumento vivente” per ricordare ai giocatori in campo il peso della storia e il cuore di chi ha lottato per la libertà del Paese.

Una missione per la quale Mboladinga ha sacrificato ogni istinto: non ha esultato ai gol, né si è disperato quando la sua squadra è stata eliminata al 119′ dall’Algeria. Ha soffocato le emozioni per preservare la sacralità del gesto, finendo per essere portato via di peso dagli steward, rigido come una statua ma con il volto rigato dalle lacrime. Proprio quel pianto, sottolinea Garlando, racchiude il senso del torneo: se il talento è spesso una materia prima saccheggiata come i diamanti, la Coppa d’Africa è il momento in cui il continente raccoglie i suoi gioielli per mostrarli finalmente alla sua gente, nella sua terra.